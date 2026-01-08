Homem é preso suspeito de esfaquear ex-companheira em Moreno

Suspeito desferiu golpes de faca na altura do peito da ex-companheira em uma festa

Caso foi investigado pela Delegacia de Moreno (Foto: Google Street View/Reprodução)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta quinta-feira (8), um homem de 30 anos, suspeito de esfaquear a ex-companheira em Moreno, no Grande Recife. A vítima é a bombeira Roberta Lopes, de 31 anos, esfaqueada no peito durante uma festa com amigos no domingo (4).

O suspeito teria chegado ao local, discutido com a vítima e deixado o estabelecimento. Poucos minutos depois, ele retornou e desferiu os golpes no peito de Roberta, que precisou ser levada para a Policlínica da cidade e depois encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas, em Tejipió, Zona Oeste do Recife.

De acordo com as investigações, o homem não aceita o fim do relacionamento e possui histórico de violência reiterada, tendo, inclusive, ateado fogo na residência da ex-companheira em ocasião anterior. A relação durou quatro anos e o ex-casal está separado há três meses.

A Polícia Civil de Pernambuco deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri da Comarca de Moreno. As autoridades destacaram que a prisão finaliza o ciclo, uma vez que as investigações também foram conduzidas pela Delegacia de Moreno.

O mandado foi cumprido pela mesma equipe policial, diante da gravidade dos fatos, da repercussão do caso na cidade de Moreno e da necessidade de preservação da integridade da vítima.

Após a realização dos procedimentos legais, o preso foi recolhido à unidade policial e ficará à disposição da Justiça, sendo apresentado posteriormente em audiência de custódia.



Feminicídio

Os casos de feminicídio aumentaram em 2025. Ao menos 88 mulheres foram assassinadas em crimes classificados como feminicídio, o que representa um crescimento de 15,7% em relação a 2024, quando foram registrados 76 casos.

Nos anos anteriores, os números foram: