Mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes caem 9,5% em Pernambuco, diz SDS

Em 2025 foram registradas 32,7 mortes por 100 mil habitantes, segundo balanço do estado

Policiais realizam operação em ônibus do Grande Recife (Foto: Divulgação/SDS)

Pernambuco encerrou 2025 com a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes desde o início da série histórica, em 2004. O índice foi de 32,7, segundo dados da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em comparação com 2024, houve uma redução de 9,5% no número de mortes violentas, o que corresponde a 330 ocorrências a menos ao longo do ano. O pico da série foi registrado em 2017, quando a taxa chegou a 57,1 mortes por 100 mil habitantes. Até então, o menor índice havia sido em 2013, com 34,1.

De acordo com a SDS, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, foram apreendidas 18.342 armas de fogo em Pernambuco. A secretaria também informou que operações integradas com outros estados têm sido realizadas nas áreas de divisa, a exemplo das ações conjuntas com Ceará, Paraíba, Piauí e Bahia, além de operações envolvendo outros estados do Nordeste.

Ainda segundo o governo estadual, está em andamento o reforço do efetivo das forças de segurança, com previsão de mais de sete mil novos profissionais até dezembro de 2026. Até agora, 3.183 foram formados e mais de 3.400 estão em formação.

Feminicídios em alta

Apesar da redução nas mortes violentas em geral, os casos de feminicídio aumentaram em 2025. Ao menos 88 mulheres foram assassinadas em crimes classificados como feminicídio, o que representa um crescimento de 15,7% em relação a 2024, quando foram registrados 76 casos.

Nos anos anteriores, os números foram: