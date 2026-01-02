Mulher trans pernambucana é assassinada em Santa Catarina ao defender amiga de agressões

Stephanny Cassiana da Silva foi assassinada pelo companheiro da amiga na madrugada do dia 1º de janeiro

Stephanny Cassiana da Silva morreu com dez facadas em Santa Catarina (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher de 40 anos, natural de Goiana, em Pernambuco, foi assassinada a facadas na madrugada do primeiro dia do ano em São João Batista, na Grande Florianópolis. O crime, registrado como o primeiro feminicídio de 2026 em Santa Catarina, ocorreu após a vítima tentar proteger uma mulher e a filha dela de agressões cometidas pelo companheiro da família. O suspeito fugiu e, até a manhã desta sexta-feira (2), não havia sido localizado.

De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), a vítima foi identificada como Stephanny Cassiana da Silva. Ela participava da comemoração de Ano-Novo na casa de uma amiga, de 53 anos, onde também estavam o companheiro da mulher, de 41 anos, e a filha dela, de 29. Todos trabalhavam em uma fábrica de calçados do município.

Por volta das 5h, o homem iniciou uma discussão com a companheira, proferindo ofensas verbais. Ele apresentava sinais de embriaguez. Durante o desentendimento, a filha da mulher tentou intervir e acabou sendo empurrada pelo agressor.

Stephanny conseguiu retirar a amiga e a filha da residência e permaneceu no local com o homem, na tentativa de acalmá-lo. Em seguida, o suspeito desferiu dez golpes de faca contra a vítima, atingindo as regiões do peito, cabeça e costas.

Ao ouvirem os gritos, mãe e filha retornaram à casa e encontraram Stephanny consciente, porém gravemente ferida. O suspeito estava sentado no sofá, segurando a faca utilizada no crime.

A Polícia Militar foi acionada e solicitou o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada ao Hospital Monsenhor José Locks, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade.

O homem suspeito de cometer o crime fugiu antes da chegada da polícia. O caso está sendo investigado como feminicídio, e buscas seguem sendo realizadas para localizá-lo.

