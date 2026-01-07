Vídeo mostra homens brigando com faca no meio de avenida em Olinda

Homens brigando com faca em via pública em Olinda. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Circula nas redes sociais um vídeo de dois homens brigando com facas na Avenida Antônio da Costa Azevedo, no bairro de Peixinhos, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo comerciantes do local, o caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (7).

Nas imagens, é possível observar que os dois homens portam facas de lâmina longa e pontiaguda, semelhantes a faca peixeira.

A gravação também mostra que um dos homens cai, mas consegue correr em seguida.

A Polícia Militar (PM) informou em nota que não há registro no 190 do ocorrido. A corporação afirmou que mantém o policiamento na região, incluindo guarnições táticas e o Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), com apoio de viaturas e motocicletas.

Procurada, a Polícia Civil não identificou registro da ocorrência.





