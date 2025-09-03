Parque Memorial Arcoverde: anúncio de reforma pode ser luz no fim do túnel

Com mais de 30 anos de história marcada por problemas, o Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, no Grande Recife, nunca foi um pleno espaço público de lazer. Na última segunda (1°), a governadora Raquel Lyra (PSD) anunciou o investimento R$ 24 milhões para a requalificação do local

Recife, PE, 02/09/2025 - MEMORIAL ARCOVERDE - Imagens do Memorial Arcoverde (Rafael Vieira)

Após mais de 30 anos de problemas de funcionamento e dúvidas, o Parque Memorial Arcoverde, no bairro de Salgadinho, em Olinda, pode ter dado um passo para finalmente ter uma utilidade plena em prol da população. Na segunda (1°), a governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD), anunciou o repasse mais de R$ 24 milhões para a requalificação do espaço, que, está há muito tempo com sinais de desgaste e abandono.

A administração do Parque é de responsabilidade da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur). A Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), responsável pelo projeto, aguarda que uma licitação seja aberta nos próximos dias, segundo apuração do Diario.

Após o fim do processo e do anúncio da empresa vencedora, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) executará o projeto previsto para o parque, que ainda não foi divulgado.

Descaso atual

A situação do Parque Memorial Arcoverde é preocupante: falta de organização estrutural, calçadas, bancos, postes, e grades quebradas. O acesso a pé na área é complicado, uma vez que os pedestres precisam atravessas vias de fluxo intenso cuja sinalização é carente de faixas de pedestres e semáforos.

Não há banheiros disponíveis para os cidadãos, iluminação noturna ou policiamento. Os locais de prática de esportes como futebol e skate estão deteriorados.

O parque, que não tem a utilidade prevista em concepção de ser um espaço de lazer público e interação social, tem manutenção mensal de cerca de R$ X mil. A principal utilização do local tem sido para sediar eventos privados, como festivais de música e entretenimento.

O Diario solicitou à Empetur a arrecadação do aluguel do parque para realização desses eventos nos últimos 5 anos, e aguarda resposta.

História

O Parque Memorial Arcoverde foi projetado nos anos 80, mas só foi construído em 1994, durante o governo Joaquim Francisco. Os custos, à época, foram de R$ 9 milhões.

Em dezembro de 2024, o parque completou 30 anos. Localizado no bairro de Salgadinho, em Olinda, o espaço tem uma importante localização geográfica, na divisa com Recife. Foram 10 meses para a construção das estruturas do parque, que tem cerca de 80 hectares.

De lá para cá, a história do parque, que aspirava ser um espaço urbanístico marcante para moradores do Recife e de Olinda, foi marcada por inúmeros fechamentos e reaberturas, promessas de requalificação e abandono.