Santa Cruz é o clube nordestino que mais ganhou seguidores nas redes sociais em 2025

São Lourenço da Mata, PE, 27/09/2025 - SANTA CRUZ X BARRA - Na tarde deste sábado(27), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Barra pelo primeiro jogo da Final do Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz foi o clube do Nordeste que mais ganhou seguidores ao longo de 2025. De acordo com levantamento divulgado do IBOPE Repucom, que acompanha a base digital dos clubes, o Tricolor do Arruda registrou quase 300 mil novas adesões nas redes sociais no período, superando o Bahia, que havia liderado o ranking regional na temporada anterior.

Impulsionado pela recuperação esportiva — marcada pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro — e pelo avanço do processo de transformação em SAF, o Santa Cruz fechou o ano entre os dez clubes de maior crescimento digital do país. Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, o aumento na base de seguidores foi de 18%.

Somando Facebook, X (antigo Twitter), Instagram, YouTube e TikTok, o clube pernambucano alcançou 1.984.076 seguidores. A maior concentração está no Instagram, com 751.941 inscritos, seguido pelo Facebook (532 mil), X (266.435), TikTok (244.700) e YouTube (189 mil). Ao todo, o crescimento absoluto foi de 299.883 seguidores — o melhor desempenho entre os clubes nordestinos.

Nordeste em destaque no ranking nacional

O estudo do IBOPE Repucom, que monitora mensalmente o desempenho digital dos clubes brasileiros, apontou cinco equipes do Nordeste entre as 20 maiores evoluções do país em 2025. Além do Santa Cruz, figuram na lista Bahia (+184 mil), Ceará (+177 mil), Fortaleza (+120 mil) e Náutico (+55 mil).

Por outro lado, três clubes da região apresentaram retração em suas bases digitais: Íbis (-30 mil), Sport (-169 mil) e Vitória (-222 mil). Segundo o levantamento, a queda está relacionada principalmente à limpeza de contas inativas no X.

Ranking digital do Nordeste

No total de seguidores, o Bahia lidera o Nordeste com 5.451.888, ocupando a 14ª posição no ranking nacional. Em seguida aparecem Sport (5.197.631), Fortaleza (4.233.991), Vitória (4.188.359) e Ceará (3.849.981). O Santa Cruz surge na sexta colocação regional, em 24º lugar no país.

Fenômeno nacional

No cenário nacional, o grande destaque de 2025 foi o Santos. Motivado pelo retorno de Neymar em janeiro, o clube da Vila Belmiro registrou crescimento histórico de 11,9 milhões de novos inscritos em seus canais oficiais — uma expansão de 85% em sua base digital. O número representa um recorde absoluto no futebol brasileiro.

