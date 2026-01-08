Vídeo flagra explosão de transformador em Jaboatão dos Guararapes na madrugada desta quinta (8)

Segundo a Neoenergia, a explosão foi consequência de um curto-circuito de outro equipamento da rede elétrica. Moradores do bairro de Candeias ficaram sem energia na madrugada desta quinta (8)

Moradores de Candeias gravaram momento da explosão do transformador (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A explosão de um transformador de energia no bairro de Candeias, em Jaboatão, no Grande Recife, ocorrida na madrugada desta quinta (8), foi flagrada por moradores da região.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um apagão e oscilações nas iluminações nas ruas, e logo após um forte clarão. Tudo teria acontecido por volta das 3h.

Procurada pelo Diario, a Neoenergia Pernambuco informou que a explosão foi causada por um curto-circuito em outro equipamento da rede elétrica. Ainda segundo a corporação, uma equipe foi enviada ao local e o fornecimento de energia foi reestabelecido ainda na madrugada.



Segundo moradores, ainda há regiões sem energia na manhã desta quinta (8). Os residentes receberam uma mensagem da Neoenergia afirmando que o retorno do abastecimento elétrico está previsto para as 12h30.