Choro e silêncio: corpo de turista morto em Porto de Galinhas é liberado do IML

Corpo de Rafael Ventura Martins foi liberado do IML de Santo Amaro nesta segunda (5)

Rafael Ventura era natural de São Paulo (Reprodução)

O corpo do turista assassinado a tiros na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, foi liberado, nesta segunda-feira (05), do Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central da capital.

A namorada e um amigo do empresário Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural de São Paulo, estiveram no local. Nenhum dos dois quis conversar com a reportagem.

O homem foi morto após uma discussão em um restaurante na praia de Porto, nesse domingo (4). Ele e outras três pessoas estavam visitando Pernambuco há pelo menos uma semana. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso como homicídio consumado.

A liberação do corpo de Rafael foi silenciosa e com muito choro. A companheira dele chorava bastante.

Enquanto a assistência funerária realizava os trâmites para liberação do corpo, ela permaneceu sentada, se aproximando da recepção do Instituto quando foi chamada para passar mais algumas informações, como endereço completo.

O que aconteceu

De acordo com informações iniciais, Rafael estava no restaurante com uma mulher de 29 anos, além de um casal de amigos. No local, ele teria se desentendido com um amigo. Em seguida, um terceiro homem, que estava em outra mesa, teria se levantado, agredido Rafael com uma coronhada e efetuado dois tiros. Um deles teria atingido o turista na cabeça.

Após o assassinato, o suspeito fugiu em um carro modelo Nivus, de cor azul.

Histórico criminal

O Diario de Pernambuco apurou, em sites do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que Rafael foi condenado a 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime aberto pelo crime de estelionato.

A pena foi substituída por sanções restritivas de direitos. Com isso, Rafael prestou 538 horas de serviços à comunidade em uma escola estadual de São Paulo.

Em decisão assinada em 24 de outubro de 2025, a juíza federal Andréia Moruzzi declarou extinta a punibilidade de Rafael. Segundo a magistrada, ele cumpriu integralmente as penas restritivas e pagou 43 dias-multa; por isso, teve seu processo arquivado. Rafael deixa dois filhos, de 12 e 9 anos.

Bar

Em nota divulgada em suas redes sociais, o bar Caldinho do Nenen, localizado na beira-mar da praia de Porto de Galinhas, afirma lamentar “profundamente” o ocorrido.

No texto, o estabelecimento diz que, desde o primeiro momento, prestou o devido apoio e está colaborando com a polícia.

Até o momento, não há informações sobre o autor dos disparos que mataram Rafael.