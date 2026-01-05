Turista de São Paulo morto em Porto de Galinhas tinha passagem pela polícia

Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural da capital paulista, estava visitando Pernambuco há pelo menos uma semana quando foi morto. Ele tinha passagens pela Polícia em São Paulo

Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. (Reprodução/Redes Sociais.)

O homem assassinado a tiros após uma discussão em um restaurante na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife, no domingo (4), possuía passagens pelo Sistema Prisional de São Paulo.

Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural da capital paulista, estava visitando Pernambuco há pelo menos uma semana quando foi morto. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso como homicídio consumado.

O Diario de Pernambuco apurou, em sites do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que Rafael foi condenado a 1 ano, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime aberto pelo crime de estelionato.



A pena foi substituída por sanções restritivas de direitos. Com isso, Rafael prestou 538 horas de serviços à comunidade em uma escola estadual de São Paulo.

Em decisão assinada em 24 de outubro de 2025, a juíza federal Andréia Moruzzi declarou extinta a punibilidade de Rafael.

Segundo a magistrada, ele cumpriu integralmente as penas restritivas e pagou 43 dias-multa; por isso, teve seu processo arquivado. Rafael deixa dois filhos, de 12 e 9 anos.

Bar

Em nota divulgada em suas redes sociais, o bar Caldinho do Nenen, localizado na beira-mar da praia de Porto de Galinhas, afirma lamentar “profundamente” o ocorrido.

No texto, o estabelecimento diz que, desde o primeiro momento, prestou o devido apoio e está colaborando com a polícia.

Até o momento, não há informações sobre o autor dos disparos que mataram Rafael.

De acordo com informações iniciais, ele estava no estabelecimento com uma mulher de 29 anos e um casal de amigos.

No local, o turista teria se desentendido com um amigo. Em seguida, um homem que supostamente estava em outra mesa se levantou, agrediu a vítima com uma coronhada e efetuou dois disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu a cabeça de Rafael.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma tentativa de reanimação do turista, que morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

