Homem é preso por jogar tijolo em criança em Petrolina

Um homem de 56 anos foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, por atirar um tijolo na cabeça de uma criança de sete anos que estaria arrancando frutas de uma árvore no quintal da casa do suspeito. O caso aconteceu na sexta-feira (2), em Izacolândia, na zona rural do município.

A criança precisou ser atendida no Hospital de Lagoa Grande, também no Sertão, e, por conta da gravidade do ferimento, foi transferida para o Hospital Universitário (HU) de Petrolina. Na unidade de saúde, o menino passou por uma cirurgia e recebeu alta médica.

O suspeito do crime foi preso em flagrante e disse às autoridades que jogou o tijolo na cabeça da vítima porque ela estava pegando as frutas de uma árvore que ficava no terreno dele. O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão com a madrasta do menino e continuou preso depois da audiência de custódia.

