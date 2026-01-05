Quem era turista morto em Porto de Galinhas

Vítima estava em Pernambuco há pelo menos uma semana e foi assassinado em um restaurante em Porto de Galinhas

Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. (Reprodução/Redes Sociais.)

O homem assassinado a tiros em um restaurante na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no nesse domingo (4) foi identificado como Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural de São Paulo. Ele estava visitando Pernambuco há pelo menos uma semana.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tentativa de reanimação de Rafael, ainda no local do crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 23h47, mas o homem morreu antes do atendimento.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas acredita-se que tenha sido causado por uma discussão. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso como homicídio consumado. Não há, até o momento, informações sobre o autor dos disparos.

*Matéria em atualização