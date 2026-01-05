Vídeo mostra tentativa de reanimação de turista morto em Porto de Galinhas

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram homem caído em meio às mesas do restaurante onde aconteceu o crime

Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. (Reprodução/Redes Sociais.)

Circulam na internet imagens feitas após o turista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, ser vitimado com disparos em um restaurante na praia de Porto de Galinhas em Ipojuca, no último domingo (4).

O registro foi feito no local do crime e mostra um homem não identificado fazendo uma técnica de reanimação em Rafael, que está deitado no chão. Uma toalha manchada de sangue pode ser vista no vídeo, o que demonstra a gravidade dos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, quando as viaturas chegaram ao restaurante, o homem já estava sem vida. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso como homicídio consumado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem morreu antes do atendimento.

Rafael era natural de São Paulo e costumava visitar Pernambuco com frequência. Ele estava no estado há cerca de uma semana antes do ocorrido.

O crime

De acordo com informações iniciais, Rafael estava no restaurante com uma mulher de 29 anos, além de um casal de amigos. No local, ele teria se desentendido com um amigo. Em seguida, um terceiro homem, que estava em outra mesa, teria se levantado, agredido Rafael com uma coronhada e efetuado dois tiros. Um deles atingiu o turista na cabeça.

Após o assassinato, o suspeito fugiu em um carro modelo Nivus, de cor azul.