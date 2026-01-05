Turista assassinado em Porto de Galinhas estava em Pernambuco há cerca de uma semana

Crime ocorreu na noite de domingo (4), em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife; vítima estava em Pernambuco havia cerca de uma semana

Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. (Reprodução/Redes Sociais.)

O turista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, que foi assassinado a tiros na noite do domingo (4) em um restaurante de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife, estava em Pernambuco há cerca de uma semana.

De acordo com informações iniciais, Rafael, natural de São Paulo, estava acompanhado de Marcella Piffardine da Silva Rodrigues, de 29 anos, além de um casal de amigos. Durante a permanência no local, teria ocorrido um desentendimento entre Rafael e um amigo. Em seguida, um homem que estava em outra mesa se levantou, agrediu a vítima com uma coronhada e efetuou dois disparos.

Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Imagens que circulam nas redes sociais mostram testemunhas tentando realizar massagem cardíaca em Rafael, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo modelo VW Nivus, de cor azul. Ainda segundo informações preliminares, Rafael costumava visitar Pernambuco com Marcella.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.