Pernambuco recebe 11 novas ambulâncias do SAMU 192

Novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) (Rafael Nascimento/MS)

O governo federal entregou 11 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) ao estado de Pernambuco. A iniciativa está inserida no Novo PAC e representa um investimento de R$ 48,5 milhões com o objetivo de renovar a frota e ampliar a capacidade de resposta no atendimento de urgência. Até o momento, 128 ambulâncias já foram entregues ao estado desde o início da gestão.

No estado, oito municípios foram beneficiados: Alagoinha, Angelim, Barra de Guabiraba, Calçado, Caruaru, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Olinda.

"Nossa meta, desde o início do governo do presidente Lula, é universalizar o SAMU. Queremos garantir esse equipamento em 100% do território nacional, respeitando as especificidades de cada local”, pontuou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Em todo o país, já foram entregues 2.223 novas ambulâncias — volume seis vezes maior que o registrado entre 2019 e 2022, quando apenas 366 unidades foram disponibilizadas à população. Com essa expansão, mais de 6,1 milhões de pessoas passaram a contar com o serviço de urgência do SAMU 192.

Renovação da Frota

Do total de ambulâncias entregues, 1.917 foram destinadas à renovação da frota dos estados e municípios — o que representa cerca de 49,6% dos veículos habilitados e em operação. São ambulâncias que estavam há mais de 15 anos em uso e necessitavam de substituição. Com a renovação, o serviço ganha mais segurança, eficiência e qualidade no atendimento.

Universalização

Atualmente, o SAMU 192 conta com mais de 4,3 mil veículos em circulação e está presente em 4.143 municípios, atendendo cerca de 188,6 milhões de brasileiros. A meta do Governo Federal é entregar mais 2,3 mil ambulâncias até 2026, sendo 1,3 mil já previstas para o ano de 2025.

SAMU 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências.

O serviço é gratuito, acessado pelo número 192, funciona 24 horas por dia e sete dias por semana, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acionados por uma Central de Regulação das Urgências. Por isso o SAMU 192 tem papel fundamental na organização do atendimento na rede de Atenção às Urgências, já que esse tipo de atendimento evita o agravamento da condição da vítima, minimizando o sofrimento, prevenindo sequelas ou mesmo evitando o óbito, por meio de atendimento e/ou transporte adequado.