O que se sabe sobre jovem que desapareceu no Pico Paraná no Réveillon

Roberto Farias Thomaz desapareceu em uma trilha do Parque Estadual Pico Paraná (Reprodução/Redes sociais)

Um rapaz de 19 anos desapareceu após subir o Pico Paraná durante a virada do ano. Roberto Farias Thomaz foi visto pela última vez na manhã de 1º de janeiro, depois de acompanhar o nascer do sol no ponto mais alto da Região Sul, localizado em Antonina, no litoral do Paraná. Desde então, o Corpo de Bombeiros, com apoio de voluntários e montanhistas experientes, mantém buscas na área.

Roberto fez a trilha ao lado de Thayane Smith, também de 19 anos, natural de Manaus, que estava há pouco tempo em Curitiba. Os dois se conheceram recentemente no Centro Histórico da capital e decidiram passar o Réveillon juntos. Eles iniciaram a subida na noite do dia 31 e descansaram no acampamento 1 antes de seguir para o cume, durante a madrugada.

Ao longo do trajeto final, outros trilheiros relataram que o jovem passou mal, com sinais de fraqueza e episódios de vômito. Mesmo assim, conseguiu chegar ao topo com ajuda de pessoas que estavam no local, recebendo água e comida.

Após o amanhecer, os grupos começaram a descer. Em um trecho antes do retorno ao acampamento, Roberto ficou para trás e não foi mais visto. A ausência só foi percebida quando os trilheiros retornaram ao ponto de apoio e encontraram Thayane sozinha na barraca.

Um dos montanhistas, Fábio Sieg Martins, contou que estranhou a situação e iniciou buscas pelo jovem. Ao conseguir sinal de celular, ele acionou o Corpo de Bombeiros e comunicou o desaparecimento.

As buscas começaram ainda na tarde do dia 1º de janeiro e seguem pelo quinto dia, sem que Roberto tenha sido localizado até o momento.