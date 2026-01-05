Inmet alerta para baixa umidade para 66 cidades do Agreste e Sertão pernambucano

Segundo a corporação, a umidade relativa do ar deve variar entre 20 e 30% em 66 cidades do Agreste e Sertão pernambucano

Previsão de baixa umidade no sertão de PE (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta potencial de baixa umidade para 66 cidades do Agreste e Sertão Pernambucano nesta segunda (5). Segundo a corporação, a previsão é de umidade relativa do ar varie entre 20 e 30% nas regiões entre as 10h e 21h de hoje.

No sábado (3), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) divulgou um aviso de baixa umidade para o Agreste e Sertão. Conforme as informações da APAC, a umidade deve ficar abaixo dos 30% nas localidades até esta quarta (7).

Ainda de acordo com o Inmet, o risco de incêndios florestais e à saúde é baixo. As recomendações do órgão para a população é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas, e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira as cidades em alerta potencial pela baixa umidade:

Águas Belas, Alagoinha, Arcoverde, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Betânia, Bom Conselho, Brejão, Brejinho, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cabrobó, Caetés, Calumbi,

Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Cedro, Correntes, Custódia, Flores, Floresta

Garanhuns, Iati, Ibimirim, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Itacuruba, Itaíba, Itapetim, Jataúba, Jatobá, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Manari, Mirandiba, Paranatama, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Poção, Quixaba, Salgueiro, Saloá, Sanharó, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Terezinha, São Bento do Una, São João, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Tabira, Tacaratu, Terezinha, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa, Verdejante.

