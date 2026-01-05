Policial rodoviário federal cai de viaduto durante fiscalização na Avenida Caxangá, no Recife

Agente foi atingido por um veículo que trafegava pela BR-101, no trecho que cruza a Avenida Caxangá, e caiu de cerca de 5,5 metros

Agente da PRF foi atingido por um veículo na BR-101 e caiu de cerca de 5,5 metros no Viaduto da Caxangá (Reprodução/Google Street View)

Um policial rodoviário federal sofreu uma queda de aproximadamente 5,5 metros do Viaduto da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, durante uma fiscalização realizada na madrugada do sábado (3).

O incidente ocorreu por volta da 1h, no momento em que o agente realizava a abordagem a um homem com mandado de prisão em aberto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial foi atingido por um carro que trafegava pela BR-101, no trecho que cruza a Avenida Caxangá, e acabou caindo do viaduto.

O agente foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, onde permanece internado. Seu estado de saúde é considerado estável.

O homem abordado pelo policial, procurado pelo crime de homicídio, foi detido no local e levado à Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.