Vida Urbana
Crime

Idosa é encontrada morta dentro de cisterna em Surubim

Vítima tinha 73 anos e foi localizada na manhã do sábado (3), no Agreste de Pernambuco

Cadu Silva

Publicado: 05/01/2026 às 09:32

Fachada do IML/Rafael Vieira/DP Foto

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

O corpo de uma idosa de 73 anos foi encontrado dentro de uma cisterna na manhã do sábado (3), no município de Surubim, Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Inácia Josefa Lima da Silva.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi localizado no interior de uma cisterna existente na casa onde a idosa residia.

A área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela 16ª Delegacia Seccional de Limoeiro. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

