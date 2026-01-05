Homem é morto a tiros dentro de restaurante em Porto de Galinhas
O caso aconteceu na noite de domingo (4), em Porto de Galinhas, no município e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 05/01/2026 às 08:01
PCPE (Arquivo/DP)
Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros na noite do domingo (4), dentro de um restaurante em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Região Metropolitana do Recife.
De acordo com as informações iniciais, o crime ocorreu após um desentendimento entre a vítima e um homem que teria se apresentado como policial e estava armado.
Após a discussão, o suspeito teria retornado ao local e efetuado os disparos contra a vítima.
Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. O homem, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o caso como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria.