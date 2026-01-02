Adolescente morre afogado enquanto pescava em barragem de Jucazinho, em Surubim

A vítima estava pescando com um tio quando mergulhou e não retornou à superfície

Barragem Jucazinho (Foto: Governo Federal)

Um adolescente de 17 anos morreu afogado na barragem de Jucazinho, em Surubim, no Agreste, na tarde de quinta-feira (1º). O jovem morava no Sítio Furnas, na zona rural do município.

Segundo as primeiras informações, o adolescente, identificado como José Felipe Silva de Queiroz, estava pescando com um tio e mergulhou na barragem para soltar uma tarrafa. No entanto, ele não conseguiu retornar para a superfície. O caso aconteceu por volta do meio-dia.

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e localizou o jovem, já sem vida, preso à vegetação. Por conta do local onde ele foi encontrado, a corporação teve dificuldades para realizar o resgate, que só foi concluído nesta sexta-feira (2) por uma equipe de mergulhadores especializados.

