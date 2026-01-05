° / °
Vida Urbana
SINISTRO

Acidente em Paulista deixa homem ferido na manhã desta segunda (5)

O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes (HMA), também localizado em Paulista

Diario de Pernambuco

Publicado: 05/01/2026 às 08:41

Seguir no Google News Seguir

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por uma kombi que trafegava no sentido João Pessoa da rodovia./Divulgação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por uma kombi que trafegava no sentido João Pessoa da rodovia. (Divulgação.)

Um atropelamento no Km 51 da BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (09).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 57 anos, que não teve o nome divulgado, foi atingida por uma kombi que trafegava no sentido João Pessoa da rodovia.

O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes (HMA), também localizado em Paulista. A corporação afirmou que o estado de saúde da vítima é estável. 

O motorista da kombi não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de álcool.

Veja também:

acidente , bombeiro , br , C , Corpo de Bombeiros , Ferido , Feridos
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP