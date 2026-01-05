Acidente em Paulista deixa homem ferido na manhã desta segunda (5)

O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes (HMA), também localizado em Paulista

Um atropelamento no Km 51 da BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (09).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, de 57 anos, que não teve o nome divulgado, foi atingida por uma kombi que trafegava no sentido João Pessoa da rodovia.

O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes (HMA), também localizado em Paulista. A corporação afirmou que o estado de saúde da vítima é estável.

O motorista da kombi não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de álcool.