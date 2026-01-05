Instituições oferecem cerca de 9 mil vagas em capacitações gratuitas

As atividade, que contemplam o público que não estuda nas instituições, acontecem a partir desta segunda-feira (5) e seguem até o dia 31 de janeiro. São 125 cursos voltados para as áreas de saúde, humanas, tecnologia e exatas.

Unnassau oferece cursos gratuitos (Divulgação)

O Centro Universitário Maurício de Nassau Recife e Paulista, em parceria com as Faculdades Uninassau Olinda e Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho, abriu 9 mil vagas em capacitações gratuitas presenciais. A iniciativa faz parte do Projeto Capacita 2026.1.

As atividade, que contemplam o público que não estuda nas instituições, acontecem a partir desta segunda-feira (5) e seguem até o dia 31 de janeiro.

São 125 cursos voltados para as áreas de saúde, humanas, tecnologia e exatas.

Para participar, é preciso doar 1 quilo de alimento não perecível no dia da atividade escolhida.

Entre os temas abordados estão: Excel básico ao avançado; geleias artesanais; fabricação de bolos; noções básicas de primeiros socorros; Libras básico; dicas para um currículo perfeito; criação de artes no celular com Canva; caldos e sopas para empreender; elaboração de embutidos saudáveis, como salsicha e hambúrguer caseiro; uso da inteligência artificial de forma estratégica; empreendedor legal: como formalizar seu negócio; criação de um site de vendas em cinco minutos; produção de perfumes; design de sobrancelhas, entre outros.

No interior



As unidades no interior de Pernambuco também participam da ação e oferecem mais de 2 mil vagas em capacitações gratuitas.

São mais de 130 cursos promovidos realizados pelo UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau Caruaru e as Faculdades UNINASSAU Carpina, Serra Talhada, Garanhuns e Petrolina. As atividades acontecem de 05 a 31 de janeiro e são abertas ao público. Como entrada social, é preciso doar 1 kg de alimento não perecível no dia do curso.

Entre os cursos ofertados estão: massoterapia para iniciantes; aprenda a escrever e ler com segurança; drenagem linfática manual; produção de doces saudáveis; construção de um bom currículo ainda na graduação; gestão de tempo; produção de kombucha artesanal; cosméticos na prática: da pele ao produto; primeiros socorros em atividades aquáticas; curso básico de iniciação ao voleibol; oficina de formatação segundo as normas da ABNT; escrita científica, entre outros.