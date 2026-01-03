PRF prende homem com carteira funcional falsa da Polícia Militar na Zona Sul do Recife

O suspeito poderá responder pelo crime de uso de documento público falso, cuja pena prevista varia de dois a seis anos de reclusão

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite da sexta-feira (2) após apresentar uma identidade funcional da Polícia Militar com indícios de falsificação. A ocorrência foi registrada durante uma fiscalização no Km 77 da BR-101, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a PRF, equipes do Grupo de Motociclismo Policial realizavam a ação quando flagraram o condutor de uma motocicleta trafegando na contramão para realizar um retorno na rodovia.

Durante a abordagem, ele afirmou ser cabo da Polícia Militar de Pernambuco e apresentou uma carteira funcional em seu nome. Em seguida, mudou a versão e declarou que havia sido expulso da corporação.

Após consulta aos sistemas, os policiais identificaram sinais de irregularidade no documento apresentado. Na revista à bolsa que o suspeito carregava, foram encontradas duas camisas de uniforme da Polícia Militar com o nome do condutor.

Questionado, o homem acabou confessando que nunca integrou a PM e que a identidade funcional era falsa. Ele foi encaminhado à Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul da capital.

O suspeito poderá responder pelo crime de uso de documento público falso, cuja pena prevista varia de dois a seis anos de reclusão.