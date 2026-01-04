PM apreende 10 kg de maconha em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco

PM apreendeu maconha durante patrulhamento em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco

Droga foi apreendida durante patrulhamento de rotina (PM/divulgação)

Na manhã deste sábado (3), policiais militares da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (1ª CIPM) apreenderam mais de 10 kg maconha durante patrulhamento em Itacuruba, no Sertão de Pernambuco. A ação ocorreu na Fazenda Ingazeira, durante abordagens de rotina.

De acordo com a PM, no o patrulhamento, os agentes observaram um veículo em atitude suspeita. Durante a abordagem foram localizados 20 pacotes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 10,890 kg do entorpecente.

O imputado, os entorpecentes e o veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local, para adoção das medidas legais cabíveis.