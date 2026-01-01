PM desmonta ponto de tráfico e apreende carro clonado em feira em Paulista

Durante operação em feira livre, quatro suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Paulista

Polícia apreendeu carro clonado e entorpecentes (PMPE/divulgação)

Na última quarta-feira (31), policiais militares do 17º BPM desmontaram um ponto de tráfico de drogas que funcionava no interior de uma feira livre em Paulista, no Grande Recife. Durante a ação, um carro clonado foi apreendido.

O efetivo chegou ao local após receber informações, durante uma ronda, a respeito da comercialização de entorpecentes na feira. Durante as buscas, foram apreendidos 180 pedras de crack e 75 porções de maconha.

Quatro suspeitos, três homens e uma mulher, foram conduzidos à Delegacia de Paulista para adoção de medidas cabíveis. De acordo com a Polícia Militar, informações repassadas pelo sistema de inteligência indicaram que um veículo clonado estaria na casa de um dos suspeitos.

O automóvel foi localizado e apreendido. O veículo seria utilizado para prática de assaltos na região e segue em posse da polícia, que investiga sua relação com outros crimes registrados na área.