Oficial da PM é investigado por suspeita de agredir namorada em Fernando de Noronha contra o oficial

Delegacia de Fernando de Noronha (Polícia Civil/divulgação)

Um oficial da Polícia Militar (PM) em Fernando de Noronha é investigado por suspeita de ter agredido a namorada no arquipélago, na madrugada da última quinta-feira (1). O caso é investigado pela Polícia Civil, enquanto a PM abriu um processo administrativo para analisar a ocorrência.

Por meio de nota, a PM informou ainda que determinou a remoção do oficial e seu retorno imediato para o continente, após o registro do ocorrido. “A PMPE reforça que não coaduna com qualquer conduta incompatível com os princípios, valores e a disciplina que regem a Instituição, adotando todas as providências administrativas cabíveis sempre que houver indícios de irregularidades envolvendo seus integrantes”, diz o posicionamento da instituição.

Já a Polícia Civil confirmou que investiga o caso por meio da 36ª Delegacia Circunscricional de Fernando de Noronha, como lesão corporal no contexto de violência doméstica/familiar, tendo como vítima uma mulher de 30 anos. Segundo a corporação, o suspeito já prestou esclarecimentos.

Além disso, o inquérito policial foi instaurado por portaria, com concessão de medida protetiva de urgência em favor da vítima. Por meio de nota, a Superintendência de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Fernando de Noronha destacou que a Coordenadoria da Mulher entrou em contato com a vítima, com a finalidade de prestar orientações sobre direitos e serviços disponíveis.

“Na ocasião, a pessoa demonstrou compreensão acerca das orientações repassadas, contudo optou, neste momento, por não aderir ao acompanhamento ofertado, tendo em vista que os trâmites referentes à Medida Protetiva e aos procedimentos legais junto aos órgãos competentes já haviam sido realizados”, acrescenta o posicionamento da administração do arquipélago.

