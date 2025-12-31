Suspeito de tentativa de feminicídio em Sergipe é preso com carro roubado no Recife

Segundo a PRF, o homem de 34 anos é suspeito de atirar na ex-esposa em 2023, na cidade de Porto da Folha, no interior de Sergipe

Suspeito foi preso após ser flagrado dirigindo um carro roubado (Divulgação/PRF)

Um homem 34 anos suspeito de atirar contra sua ex-esposa em 2023, na cidade de Porto da Folha, no interior de Sergipe, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, no Recife, após ser flagrado dirigindo um carro roubado.

Durante a abordagem, que aconteceu na segunda-feira (29), o homem apresentou uma foto de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no celular, documento que não era dele.

Após os agentes da PRF constatarem que o documento era de outra pessoa, o homem informou outro nome, porém não foi possível constatar a veracidade da informação.

Após uma consulta ao carro, foram identificados sinais de adulteração e um registro de roubo no dia 14 de agosto, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O homem foi encaminhado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, onde foi descoberto a tentativa de feminicídio contra a ex-esposa em 2023.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homem foi autuado por receptação, clonagem/ adulteração de veículo automotor e falsa identidade. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.

