Chega de violência: mulheres se mobilizam nas ruas do Recife em ato contra feminicídios

Mulheres se reuniram, neste domingo (7), em várias cidades brasileiras para dizer não aos feminicídios. No recife, o ato começou por volta das 14h,, na Rua da Aurora e seguiu para o Marco Zero, no Centro da cidade.

Mulheres foram às ruas neste domingo (7), no Recife, para exigir fim da violência de gênero (Marina Torres/ DP)

Mulheres se reuniram, neste domingo (7), em várias cidades brasileiras para dizer não aos feminicídios. No Recife, o ato começou por volta das 14h,, na Rua da Aurora e seguiu para o Marco Zero, no Centro da cidade.



As manifestações tiveram como lema "Eles querem nos matar, mas escolhemos viver”. Elas aconteceram justamente poucos dias depois de o presidente Luz Inácio Lua da Silva (PT), fazer discursos, em Pernambuco, pedindo uma mobilização nacional para acabar com a violência de gênero.

O movimento nacional “Mulheres Vivas” e o “Levante Feminista” convocaram o ato deste domingo. Os manifestantes pediram ações de proteção, garantia e apoio à vida das mulheres.

A exigência é para que a violência contra a mulher, que disparou no Brasil, seja combatida com a devida seriedade e responsabilidade pelo Estado.

Segundo a organização do ato no Recife, a ideia é levantar a reflexão sobre o tema. As mulheres foram convidadas a deitar no chão por cerca de 10 minutos simbolizando a quantidade de mulheres que foram vitimadas pelo feminicídio no Brasil. Também foram ecoadas palavras de ordem e construção de cartazes pelo fim da violência contra mulheres.

Em nota o grupo Levante mulheres vivas evidencia a emergência para que autoridades se voltem para debater violência de gênero. “A mobilização acontece diante de um cenário que já configura emergência nacional: dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostram que, somente em 2025, o Brasil ultrapassou mil vítimas de feminicídio — são quatro mulheres assassinadas por dia”, destacou o movimento.

Nos últimos dias, crimes bárbaros contra a mulher chocaram o país. Tainara Souza Santos, 31 anos, teve as duas pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro pelo ex namorado; Layse Costa pinheiro, 40 anos e Allane de Souza Pedrotti Matos, 41 anos, foram assassinadas a tiros por um funcionário red pill da empresa a qual faziam parte.

Dados

De acordo com a 11ª pesquisa de Violência Nacional Contra a Mulher,em 2025 3,7 milhões de mulheres sofreram violência doméstica no Brasil no último ano.

No primeiro semestre, 718 casos de feminicídios foram registrados no país.

O levantamento foi realizado em parceria com o Observatório da Mulher Contra Violência. 58% das entrevistadas afirmaram que convivem há mais de um ano com situações de violência e ciclos de agressão. Cerca de 17% dessas mulheres afirmam que não denunciam agressões em detrimento dos filhos. 14% acreditam que não existe punição para os agressores.

Em Pernambuco, este ano, houve 38.625 casos de violência doméstica e 2.434 estupro, segundo a Secretaria de Defesa Social (DSD).