Menina de 9 anos perde parte do dedo após ser atacada por cadela em Olinda

Menina foi salva por outro cachorro que passava pelo local e avançou na cadela durante o ataque

Menina foi salva por outro cachorro que passava pelo local e avançou na cadela durante o ataque. (Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/TV Guararapes. )

Uma criança de 9 anos perdeu parte do dedo após ser atacada por uma cadela, no bairro de Águas Compridas, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). A menina saiu de casa para ir à festa de aniversário de uma prima na mesma vizinhança, quando o animal, que estava solto na rua, avançou sobre ela.



e acordo com a mãe da criança, Poliane Matias, a menina foi salva por outro cachorro que passava pelo local e avançou contra a cadela durante o ataque. Poliane acredita que a intervenção do segundo animal evitou que sua filha sofresse mais danos.

A mãe da vítima afirmou que a cadela é animal de estimação de uma vizinha e que já teria atacado outros moradores da região. Poliane disse ter entrado em contato com a dona do animal, que teria afirmado “não poder fazer nada sobre o ataque”, pois não estava em casa no momento do ocorrido.



Hospital operou a vítima após três dias de espera

A criança foi encaminhada para o Hospital Otávio de Freitas. A mãe criticou o atendimento da unidade de saúde, alegando que sua filha só foi operada após três dias. Além disso, os profissionais de saúde teriam desincentivado a vacinação antirrábica, a menos que a cadela aparecesse morta ou com outras sequelas decorrentes da raiva.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável pelo hospital, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

