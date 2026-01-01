"Veio ao mundo muito forte e sereno", diz mãe de primeiro bebê que nasceu na rede municipal do Recife em 2026

Álvaro Manoel Rodrigues Martins, nasceu 24 minutos após a virada para 2026 no Recife (Foto: Divulgação/ Sesau)

O choro de Álvaro Manoel Rodrigues Martins rompeu o silêncio dos primeiros minutos de 2026 à 0h24 do dia 1º de janeiro de 2026, na Maternidade Barros Lima, no Recife. Ele foi o primeiro bebê a nascer na rede municipal de saúde da capital este ano. Segundo a mãe, Brenda Karolayne Rodrigues e Silva, de 25 anos, moradora de São José do Egito, no Sertão, o pequeno “veio ao mundo muito forte e muito sereno”.

“Na realidade eu nem imaginava que teria a possibilidade de tê-lo em Recife, isso foi uma grande surpresa porque normalmente as transferências da minha cidade são encaminhadas para a cidade de Afogados da Ingazeira, que no momento não tinha como me atender também, devido ao feriado de fim de ano”, conta a mãe de Álvaro.

Por orientação médica durante o pré-natal, foi necessário deixar uma cesariana agendada como medida de segurança. Brenda destaca, porém, que sempre aguardou pelo parto normal. O que ela não imaginava era que o nascimento do filho aconteceria a mais de 400 quilômetros de casa.

A expectativa, segundo Brenda, era de ser atendida em cidades mais próximas. “Inclusive uma curiosidade foi que, durante o trajeto, ainda tentamos dar entrada em um hospital na cidade de Vitória de Santo Antão, mas o médico me atendeu e disse que poderia seguir viagem. Então de fato era porque tinha que acontecer”, relembra Brenda.

O percurso, já em trabalho de parto, não foi simples. “A vinda foi difícil por conta da distância e por eu já estar em trabalho de parto. O trajeto na ambulância, de certa forma, foi bastante cansativo”,conta.

Apesar do desgaste físico e da ansiedade, Brenda faz questão de destacar o cuidado recebido desde o início. “Agradeço muito aos profissionais da minha cidade, que me conduziram e me auxiliaram com tanta paciência no caminho”, afirma. Ao chegar ao Recife, o acolhimento continuou. “Fui muito bem recebida pelos profissionais da Maternidade Barros Lima, que estiveram comigo o tempo inteiro, durante toda a evolução do trabalho de parto, ajudando na chegada do meu filho”, complementou.

Álvaro Manoel nasceu com 3.230 gramas e 50 centímetros, saudável e forte. “Ele ter sido o primeiro bebe recifense tornou tudo ainda mais especial e com significado. Das histórias marcantes que vou contar pra ele quando ele crescer”, diz a mãe. "Que ele cresça saudável, forte e principalmente feliz! Que seja um homem íntegro, responsável e próspero na sua vida."

O nascimento de Álvaro marcou o primeiro registro de 2026 na rede municipal de saúde do Recife, que conta com unidades como as maternidades Barros Lima, Arnaldo Marques, Professor Bandeira Filho e o Hospital da Mulher do Recife.

