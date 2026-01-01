Nazaré da Mata registra o primeiro nascimento de 2026 na rede estadual de saúde

Luna nasceu pouco depois da meia-noite do primeiro dia de 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

À 0h38 do dia 1º de janeiro de 2026, Luna nasceu no Hospital Ermírio Coutinho (HEC), em Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O parto foi normal e marcou o primeiro nascimento registrado na rede estadual de saúde neste ano. Mãe e filha estão bem e seguem internadas, em observação.

A mãe da recém-nascida, Emanuele Priscila Ferreira da Silva, de 30 anos, chegou ao hospital na manhã do dia 31 de dezembro e passou o último dia do ano sob acompanhamento da equipe de obstetrícia. A virada aconteceu já na maternidade, com a expectativa do nascimento.

“Iniciar o ano de 2026 com o nascimento de Luna foi um presente. Eu só tenho a agradecer ao Hospital Ermírio Coutinho por ter nos atendido super bem e por ter realizado um acolhimento maravilhoso”, contou. A menina nasceu com 2.915 kg e 45 centímetros.

O Hospital Ermírio Coutinho, que integra a rede estadual de saúde sob gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), realiza em média 204 partos por mês, sendo a maioria deles normais, segundo o governo. A unidade dispõe de 51 leitos, entre obstetrícia, pediatria, clínica médica e atendimento a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag).

Para a diretora-geral do hospital, Neusa Dias, o nascimento tem um significado especial para o início do ano. “É uma alegria saber que a primeira bebê nascida na Rede Estadual de Saúde de Pernambuco em 2026 veio ao mundo aqui, no Hospital Ermírio Coutinho. Esse momento representa vida, esperança e o trabalho diário de equipes que cuidam com responsabilidade, técnica e humanidade, garantindo um parto seguro, acolhedor e respeitoso para a mãe e para a bebê”, afirmou.

