Governo de Pernambuco anuncia ampliação e requalificação de três hospitais do Recife

No Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, a expectativa é que sejam investimentos R$ 38 milhões/Divulgação/SES-PE

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (13), a requalificação e ampliação simultânea dos hospitais Otávio de Freitas, Barão de Lucena e Agamenon Magalhães, todos localizados no Recife. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), as intervenções, que ainda estão em processo licitatório, não irão interditar nenhum setor desses hospitais.

As obras, que devem custar cerca de R$110 milhões, pretendem fortalecer a rede pública de saúde, ampliando a capacidade de atendimento e oferecendo maior qualidade no serviço.

No Hospital Otávio de Freitas, localizado no bairro de Tejipió, devem ser investidos R$ 54 milhões, com intervenções em uma área de 12 mil m².

A ideia do governo do Estado é instalar na unidade de saúde uma nova emergência adulta, com 118 leitos; UTI adulta, com 40 leitos; um centro de diagnóstico por imagem com salas de tomografia, raio-X, ressonância, endoscopia e colonoscopia; central de material esterilizado; reforma e ampliação da emergência pediátrica, com 28 leitos; agência transfusional e laboratório de análises.

No Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, a expectativa é que sejam instalados, com o investimento de R$ 38 milhões, 74 novos leitos, além da requalificação de dez leitos e a construção de um novo ambulatório pediátrico.

Já o Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, deve receber reformas de ampliação nas emergências geral, obstétrica e de otorrinolaringologia, com um investimento de R$ 17 milhões.