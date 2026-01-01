Acidente na rodovia de acesso a Porto de Galinhas deixa cinco feridos
Sinistro ocorreu na Rodovia Tronco (PE-09) e envolveu dois carros de passeio, mas não deixou vítimas fatais
Publicado: 01/01/2026 às 17:45
Acidente deixou um dos veículos destroçado (Foto: Reprodução)
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio deixou cinco pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (1º) na rodovia PE-09, em Ipojuca, no Grande Recife. A colisão ocorreu em um trecho da via, conhecida como Rodovia Tronco e principal acesso ao balneário de Porto de Galinhas, nas proximidades do hotel Enotel.
Imagens registradas no local mostram um dos veículos com danos severos, cercado por populares. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e deslocou três viaturas para o atendimento. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas fatais. As circunstâncias que levaram à colisão ainda são desconhecidas.
De acordo com o boletim do CBMPE, duas vítimas já haviam sido atendidas e removidas pelo SAMU antes da chegada dos bombeiros. As outras três receberam atendimento conjunto no local e, em seguida, foram transportadas pelo SAMU para o hospital municipal. Todas apresentavam escoriações e foram conduzidas em boas condições clínicas.