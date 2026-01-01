° / °
Filho de ex-vice-prefeito de Canhotinho é assassinado na PE-170; pai foi morto em 2020

O pai da vítima era pré-candidato a prefeito de Canhotinho quando foi morto

Publicado: 01/01/2026 às 11:33

Eliphas Moaby de Melo, de 28 anos, foi morto em Canhotinho nessa quarta (31/12)/Foto: Reprodução/Portal Agreste Violento

Um homem foi morto na tarde desta quarta-feira (31/12) na PE-170, no município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco.

A vítima foi identificada como Eliphas Moaby de Melo, de 28 anos, filho do ex-vice-prefeito do município, Erinaldo Santos, também assassinado em fevereiro de 2020.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e foi a óbito no local do crime. O autor, ainda conforme a corporação, fugiu.

Em nota, a PCPE informou que as investigações seguem em andamento.

Erinaldo era pré-candidato a prefeito de Canhotinho quando foi morto. Em 2021, em operação da PCPE, Eric Matheus, filho dele e irmão de Eliphas, foi preso por suspeita de ser o autor do crime. O Diario de Pernambuco ainda não conseguiu confirmar se ele foi condenado por homicídio.

