Idoso de 85 anos é assassinado a tiros na zona rural de Canhotinho, no Agreste

O idoso conduzia um veículo modelo Gol quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo

A autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas até o momento. (Reprodução)

Um idoso de 85 anos, identificado como Jason Antônio da Silva, foi assassinado na manhã da quarta-feira (31) no Povoado Tupi, localizado na zona rural do município de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com as informações iniciais, o homem conduzia um veículo modelo Gol quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. Jason não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encontrado dentro do automóvel.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área para preservar a cena do crime. Em seguida, equipes do Instituto de Criminalística efetuaram a perícia no local, coletando elementos que podem auxiliar nas investigações.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Canhotinho, que segue realizando diligências com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.