Após agressão em Porto de Galinhas, turistas viajam ao Sul a convite de associação catarinense

O casal Johnny Andrade e Cleiton Zanatta ao lado de representantes da Associação dos Bares e Restaurantes de Balneário Camboriú (Fotos: Reprodução/Redes Sociais)

Os turistas Johnny Andrade e Cleiton Zanatta desembarcam em Balneário Camboriú, Santa Catarina, nesta quarta-feira (31/12), para celebrar a virada de ano. O casal, natural do Mato Grosso, foi agredido por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, no último sábado (27).

Segundo eles, as agressões aconteceram após se recusarem a pagar o valor cobrado pelo uso de cadeiras de praia. A taxa teria aumentado de R$ 50 para R$ 80 sem aviso prévio. O caso é investigado pela Delegacia de Porto de Galinhas.

A viagem para o Sul ocorre após um convite da Associação de Bares e Restaurantes (Abres) da cidade catarinense, como um gesto de acolhimento. Em vídeos publicados em suas redes sociais, Johnny agradece ao presidente da associação pelo carinho. “Desde já a gente se sente muito grato por todo o cuidado que vocês vão ter com a gente também nesse período, que está sendo muito difícil”, diz.

Em outro trecho, ele afirma ter certeza de que a estadia em Balneário “será realmente a mais incrível possível”. “Sempre fomos muito felizes aqui. A gente esperava, sim, que Porto de Galinhas fosse nos tratar com o máximo de carinho e respeito", lamenta.

Recuperação

Em outros vídeos, ainda a caminho do aeroporto, antes de desembarcar no Sul, Johnny relata que o casal hesitou em aceitar o convite inicialmente devido ao abalo emocional. “Porque não estamos com condições psicológicas e nem físicas para sair de perto da nossa família, mas entendemos que a nossa vida segue e precisamos continuar dando voz para outras pessoas", reforça.

O casal pede compreensão aos seguidores sobre a decisão de viajar tão pouco tempo após o ocorrido, ressaltando que o momento é de fragilidade, mas também de gratidão por estarem vivos.

Chegada a Mato Grosso

O casal chegou em casa na noite da terça-feira (30/12) e foi recepcionado por amigos e familiares. “Eu e o Cleiton amamos muito vocês. Muito obrigado por terem vindo nos recepcionar. Estamos muito felizes, a viagem foi ótima, chegamos em casa”, diz Johnny Andrade em uma postagem na sua conta do Instagram.

Pagamento e defesa

Nos dias anteriores, também nas redes sociais, o casal afirma que os agressores deveriam estar na “cadeia” e exibe um comprovante de Pix no valor de R$ 94. O vídeo, gravado no aeroporto de Cuiabá, surge como resposta ao posicionamento dos envolvidos nas agressões.

“Diante de tantas inverdades, vou esclarecer algumas coisinhas a mais. Vocês só falaram mentiras a nosso respeito. Nós não chegamos alterados na barraca; não estávamos bêbados; não levamos dois litros de uísque”, afirma Johnny Andrade, que exibe um hematoma no olho direito.

Decreto

Após o caso, a Prefeitura de Ipojuca publica, nesta quarta-feira (31/12), um novo decreto com o objetivo de reforçar as regras de funcionamento do comércio na orla e estabelecer medidas para proteger consumidores e visitantes.

O Decreto nº 149/2025 altera dispositivos do nº 485/2018 e proíbe expressamente práticas consideradas abusivas, como a exigência de consumação mínima, a cobrança de taxas ou multas pela não consumação e a chamada venda casada de produtos ou serviços por barracas de praia e seus colaboradores.

A norma também estabelece que o descumprimento das regras pode resultar na suspensão temporária ou até na cassação da autorização de funcionamento, mediante decisão fundamentada da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano.

Além da regulamentação, a Prefeitura de Ipojuca anuncia um conjunto de medidas imediatas em resposta ao caso. Entre as ações, estão a suspensão temporária, pelo prazo de uma semana, das atividades da barraca envolvida na agressão, bem como o afastamento preventivo dos garçons e atendentes citados na ocorrência até a conclusão da investigação.