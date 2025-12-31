° / °
Caixa adia sorteio da Mega da Virada 2025 para quinta-feira (1)

O prêmio recorde foi confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão.

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/12/2025 às 23:31

Mega-Sena da Virada 2025/Rafael Vieira/DP Foto

Mega-Sena da Virada 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

Após mais de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado nesta quinta-feira (1), às 10h.

Mais cedo, a Caixa havia informado que o sorteio havia atrasado “em razão da necessidade de ajustes operacionais" devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.

