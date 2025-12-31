Caixa adia sorteio da Mega da Virada 2025 para quinta-feira (1)

O prêmio recorde foi confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão.

Após mais de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado nesta quinta-feira (1), às 10h.

O prêmio recorde foi confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão.

Mais cedo, a Caixa havia informado que o sorteio havia atrasado “em razão da necessidade de ajustes operacionais" devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.