Economia
LOTERIA
Caixa adia sorteio da Mega da Virada 2025 para quinta-feira (1)
O prêmio recorde foi confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão.
Publicado: 31/12/2025 às 23:31
Mega-Sena da Virada 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)
Após mais de uma hora de atraso, a Caixa Econômica Federal informou que o sorteio da Mega-Sena da Virada será realizado nesta quinta-feira (1), às 10h.
O prêmio recorde foi confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão.
Mais cedo, a Caixa havia informado que o sorteio havia atrasado “em razão da necessidade de ajustes operacionais" devido ao “grande número de apostas decorrente do prêmio recorde estimado em R$ 1 bilhão”.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes