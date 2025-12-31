Escola de Administração Pública abre 4,5 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação para 2026

As inscrições já foram iniciadas, e devem ser feitas através do site da Egape

Sede da Escola do Governo de Administração Pública (Foto: DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE PERNAMBUCO)

A Escola de Administração Pública de Pernambuco (Egape) abriu mais de 4,5 mil vagas distribuídas em 27 cursos gratuitos de capacitação para janeiro de 2026. As inscrições já foram iniciadas, e devem ser feitas através do site da Egape.

Os cursos são direcionados a servidores estaduais, municipais e à população geral. Dentre as oportunidades, 168 vagas são presenciais, 375 são remotas, sendo ao vivo ou com tutoria, e 4 mil são na modalidade Autoinstrucional.

“Essas capacitações fortalecem a qualidade do serviço público e também são uma grande oportunidade para toda a sociedade”, disse o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

Dos cursos oferecidos, a Secretaria estadual de Administração (SAD) destaca as capacitações em “Relações Interpessoais no Trabalho”, “Motivação e Liderança na Administração Pública” , e “Diretrizes para Saúde Mental no Ambiente de Trabalho”.

