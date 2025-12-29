Encerram nesta segunda (29) as inscrições para cursos técnicos gratuitos da Secretaria de Educação de PE

Podem participar do processo seletivo candidatos que já concluíram o ensino médio

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Termina nesta segunda-feira (29) o prazo de inscrições para os cursos técnicos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 8.910 vagas, distribuídas em 37 cursos presenciais nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs), localizadas em municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.educacao.pe.gov.br. Podem participar do processo seletivo candidatos que já concluíram o ensino médio. Os cursos serão ofertados no turno da noite, com duração entre um ano e meio e dois anos.

As vagas contemplam diferentes eixos formativos, incluindo as áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Multimídia, Enfermagem, Farmácia, Análises Clínicas, Saúde Bucal, Nutrição e Dietética, Administração, Logística, Marketing, Indústria, Comunicação, Turismo, Agropecuária e Serviços.

Prova e principais datas

A seleção será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 20 questões de Língua Portuguesa e Matemática. As provas serão aplicadas presencialmente, em formato eletrônico, nas próprias Escolas Técnicas Estaduais, no período de 6 a 15 de janeiro de 2026.

O resultado geral da primeira classificação está previsto para o dia 29 de janeiro de 2026. O início das aulas está marcado para 3 de fevereiro de 2026.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-9867 e (81) 3183-9831, ou diretamente nas Escolas Técnicas Estaduais. O edital completo está disponível no site da Secretaria de Educação.