Termina nesta terça (23) inscrições para curso gratuito de eletricista com 135 vagas na Região Metropolitana, Agreste e Sertão

O curso gratuito é oferecido pela Neoenergia de Pernambuco e está organizado em cinco turmas nos municípios de Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Araripina e Arcoverde

As inscrições para o curso gratuito da Escola de Eletricistas da Neoenergia Pernambuco se encerram nesta terça-feira (23). Ao todo, estão sendo ofertadas 135 vagas distribuídas entre os municípios da Região Metropolitana do Recife, do Agreste e do Sertão pernambucano.

De acordo com a Neoenergia, as vagas estão organizadas em cinco turmas com 27 alunos cada, nos municípios de Paulista e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; Caruaru, no Agreste; e Araripina e Arcoverde, no Sertão. O curso tem carga horária total de 540 horas, sendo 164 horas na modalidade online e o restante em aulas presenciais com atividades práticas.

Para participar, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e carteira nacional de habilitação nas categorias B, C ou D.

As turmas funcionam em formatos diurno e noturno, com duração de três a seis meses, conforme a localidade. As turmas diurnas contam com auxílio transporte e alimentação, enquanto as noturnas oferecem auxílio transporte.

A capacitação é realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da distribuidora.