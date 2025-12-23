IFPE abre inscrições para 160 vagas de cursos técnicos gratuitos em Igarassu e Jaboatão

Os cursos técnicos gratuitos de Eletricista Industrial, de Segurança do Trabalho e de Planejamento e Controle da Produção fazem parte de programa da Petrobrás em parceria com IFPE

Campus de Jaboatão dos Guararapes receberá turmas de dois cursos gratuitos (DIVULGAÇÃO/IFPE)

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos, a serem realizados em Igarassu e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

Elas poderão ser feitas até o dia 7 de janeiro de 2026.

No Campus Igarassu, será realizado o curso de Eletricista Industrial, de Formação Inicial e Continuada (40 vagas).

Já o Campus Jaboatão dos Guararapes receberá duas turmas de Técnico em Segurança do Trabalho (60 vagas) e duas turmas de Técnico em Planejamento e Controle da Produção (60 vagas).

As aulas ocorrerão de forma presencial nos respectivos campi do IFPE. O início está previsto para 16 de março de 2026.

O curso de Eletricista Industrial terá duração de aproximadamente seis meses, enquanto os cursos técnicos terão duração de um a dois anos.

Os participantes receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 660 mensais durante o período do curso. Para mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais.

Sobre as inscrições e a seleção

Para se inscrever no curso FIC de Eletricista Industrial, é necessário ter 18 anos de idade ou mais e Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) completo.

Para os cursos técnicos, é preciso o candidato deve possuir, no mínimo, Ensino Médio completo e ter cursado todo o Ensino Fundamental em escola pública.

Terão prioridade moradores da área de abrangência da Petrobras que atualmente estejam em condição de vulnerabilidade socioeconômica, com baixa renda e sem vínculo formal de emprego, em especial de grupos minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas trans, indígenas, quilombolas e refugiados.

A seleção dos estudantes será por sorteio público entre os inscritos.

As inscrições vão até 07 de janeiro de 2026, por formulário eletrônico, cujo link está disponível junto aos editais, que também traz mais detalhes e informações específicas sobre os cursos.

Sobre o Programa

O Programa Autonomia e Renda Petrobras tem como principal objetivo qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos, com bolsas-auxílio.

É uma parceria entre a Petrobras, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a FaifSul e a Firjan/Senai/Sesi.