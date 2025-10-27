Egape oferece mais de 6 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação

As vagas oferecidas pela Escola de Governo de Administração Pública estão disponíveis para 44 cursos, nas modalidades presencial e EaD

Sede da Escola do Governo de Administração Pública (DIVULGAÇÃO/GOVERNO DE PERNAMBUCO)

A Escola de Governo de Administração Pública de Pernambuco (Egape) está disponibilizando, durante novembro, 6.328 vagas em 44 cursos gratuitos, nas modalidades presencial e a distância (EaD).

Desse total, 378 vagas são para capacitações presenciais, 450 vagas EaD (ao vivo e com tutoria) e 5.500 vagas para cursos autoinstrucionais. Podem participar servidores públicos estaduais, municipais e a população em geral. As inscrições já podem ser realizadas pelo site da Egape (www.egape.pe.gov.br).



Conforme o diretor da Escola, Henrique Oliveira, a Egape tem como missão ampliar o acesso à qualificação e fortalecer a cultura de aprendizagem contínua no serviço público.



“Estamos sempre buscando oferecer cursos que atendam às demandas atuais da gestão pública e contribuam para o desenvolvimento profissional dos servidores”, destacou. O objetivo é desenvolver novas habilidades e aprimorar conhecimentos.



Entre os cursos oferecidos em novembro, destacam-se “Liderança o Setor Público – Perspectivas Humanizadas e Adaptativas”, voltado para quem exerce ou pretende exercer funções de liderança no contexto público; “Sistema PE Integrado – Módulo de Contrato”, que ensina sobre o fluxo da solicitação de geração de contrato e a correta utilização do sistema PE-Integrado; e “Capacitação de Gestores dos Serviços Corporativos – Especialidade Energia”, que aborda o conceito de Mercado Livre de Energia Elétrica, a legislação aplicável (Resolução Aneel no1000/2021 e Homologatória no 3.325/2024).



Os interessados em participar dos cursos podem se inscrever pelo site da Escola ou obter mais informações pelos telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica) e (81) 3183-8065 (cursos EAD).

