Com investimento de R$ 30 milhões, Shopping Guararapes vai reformar praça de alimentação

Obras de revitalização da praça de alimentação do Shopping Guararapes devem começar em 2026 e devem ser concluídas em dez meses

Reforma da praça de alimentação do Shopping deve aumentar em 5% a capacidade do público (Foto: Thatiany Lucena/DP)

O Shopping Guararapes vai revitalizar toda praça de alimentação em 2026. A obra é o destaque no total de investimentos na ordem de R$ 30 milhões para o próximo ano no centro de compras. A intervenção, que não deve interferir no funcionamento da área, está prevista para acontecer de 2026. A expectativa é de que a reorganização do espaço aumente a capacidade do público em 5%.

O superintendente do Shopping Guararapes, Phyllype Pires, explica que a reforma envolve a troca do piso, do teto, que terá um forro acústico, além da mudança de todo o mobiliário no espaço. “Nós vamos tirar também um elevado que existe no meio da praça para deixar o local plano”, garante.



Ainda de acordo com ele, com o objetivo de trazer mais conforto para os clientes, a modernização do local deve ocorrer em etapas para que não atrapalhe o movimento normal do espaço. Hoje, a praça comporta 840 pessoas, mas com as mudanças, a previsão é de que ela possa receber até 900 visitantes. O total de investimentos também envolve outras mudanças como a troca da iluminação dos postes da área externa por lâmpadas de LED.

Balanço de 2025

Os investimentos previstos para 2026 no centro dão continuidade às que foram realizadas ao longo de 2025. Neste ano, os investimentos foram na ordem de R$ 26 milhões. Entre as principais mudanças, o Shopping Guararapes promoveu a troca para granito de 10.000m² de piso de toda a área comum, além da mudança da iluminação da fachada e a modernização completa da rede Wi-Fi.

As outras mudanças também envolveram a ampliação do paisagismo interno e externo, com novos serviços de apoio ao cliente, incluindo os carrinhos pet, voltados para quem costuma frequentar o espaço na companhia de um animal de estimação. O shopping também entregou um novo bicicletário para funcionários e um bolsão de motos.

Vagas temporárias

Para o período natalino, o centro de compras também já lançou a decoração de Natal. O “Natal Estrelado” conta com uma decoração e o Show de Luzes. A expectativa é de que o período gere cerca de 300 vagas temporárias. As oportunidades, em vários segmentos, estarão disponíveis no site Alsg.com.br.

De acordo com o Shopping, o investimento na temporada de Natal foi de aproximadamente R$ 2 milhões, incluindo a parte de decoração e ações de marketing.