Feriado de Ano Novo: veja o que abre e o que fecha no Recife

A Prefeitura do Recife decretou ponto facultativo na quarta-feira (31) e sexta-feira (02/01), o que vai provocar mudanças no funcionamento de alguns serviços municipais durante o período das festas de fim de ano. De acordo com a gestão municipal, a medida tem como objetivo adequar o expediente da administração pública às celebrações de Ano Novo.

Com isso, repartições da prefeitura não funcionarão nesses dias, mantendo apenas os serviços considerados essenciais, como saúde de urgência, limpeza urbana, fiscalização e segurança.

A administração municipal informou que os horários de funcionamento dos serviços afetados serão ajustados conforme a necessidade de cada órgão. A população deve ficar atenta às orientações específicas sobre atendimento em áreas como saúde, trânsito e serviços administrativos.

Confira o abre e fecha dos serviços abaixo:

Edifício da Prefeitura do Recife

Em função do ponto facultativo decretado para os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro, o edifício-sede da Prefeitura do Recife estará fechado, retomando as atividades a partir do dia 5 de janeiro.

Saúde

A Saúde do Recife preparou um esquema especial para atender a população durante o período de Ano Novo, entre quarta-feira (31) e quinta-feira (1º/01).

Funcionarão 24 horas as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto), as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama (Areias) e Helena Moura (Tamarineira).

Na quarta-feira (31) e quinta-feira (1º/01), o Hospital da Mulher do Recife (Curado) estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Na sexta (02/01), o funcionamento será normal.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do telefone (81) 3355-7712.

Na quarta (31), os Centros de Vacinação dos shoppings Boa Vista, Riomar e Recife funcionarão das 9h às 18h. Na quinta (1º/01), todos os Centros estarão fechados. Na sexta-feira (02/01) e no sábado (03/01), estarão abertos das 9h às 19h. Nos domingo (04), o atendimento será das 11h às 19h no Centro de Vacinação da Boa Vista, e das 12h às 19h no Riomar e no Recife. Além da atualização da caderneta de vacinação, haverá imunizantes contra Covid-19 e Influenza.

Além disso, no sábado (03/01), acontece mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento. A ação será no SAE Lessa de Andrade, no bairro da Madalena, das 8h às 17h.

Assistência Social

Durante o período de festas de fim de ano, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado. Até a quinta-feira (1º/01), os serviços essenciais seguem operando normalmente: Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, Centro Popinho, Abrigo Noturno Irmã Dulce, Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

A Cozinha Comunitária Gurupé estará funcionando nos dias na quarta-feira (31) e sexta-feira (02/01), mas não terá expediente na quinta-feira (1°/01).

Já o Centro Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, a sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura), os CRAS, os CREAS, a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua estarão fechados na quarta-feira (31), quinta-feira (1º/01) e sexta-feira (02/01).

Durante a Virada Recife 2026, na quarta-feira (31), equipes itinerantes da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) realizarão ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com atuação das 15h às 5h, no bairro do Pina. A iniciativa tem como foco a identificação, prevenção e ações de enfrentamento ao trabalho infantil, especialmente em áreas de grande circulação de pessoas durante as festividades de fim de ano.

Mulher

Da quarta-feira (31) ao domingo (04/01), a maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estará fechado, com exceção do Centro de Referência Clarice Lispector, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e do Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, no bairro de Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na segunda-feira (05/01).

Direitos Humanos

As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e seus amigos e familiares, que estiverem no Recife durante os festejos de fim de ano, poderão contar com o Praia sem Barreiras como opção de lazer. Na quinta-feira (1º/01), o programa não será realizado, mas já será retomado na sexta-feira (02/01).

Já o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ estarão fechados a partir de quarta-feira (31).

Na Virada Recife 2026, que terá último dia de celebração marcado para esta quarta-feira (31), cerca de 80 servidores da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude vão atuar na festa. Agentes de Direitos Humanos vão colocar pulseiras de identificação, com geolocalização, nas crianças. Além disso, haverá o Espaço Acessível abrigará pessoas com deficiência e com autismo. Por fim, a Central de Direitos Humanos também vai realizar atendimentos aos recifenses e turistas.





