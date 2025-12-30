Vai para o Réveillon 2026?: saiba como pegar ônibus e metrô

Linhas especiais de ônibus foram montadas para atender o público que pretende participar da festa de Réveillon no Pina, na Zona Sul do recife. Metrô funcionará também na quinta (1º)

Para ter acesso ao Expresso Réveillon, os passageiros deverão pagar uma tarifa fixada de R$ 20,00, valor que contempla a viagem completa de ida e volta. (Foto: Paulo Macie l/ Grande Recife Consórcio)

Esquemas especiais de transporte foram montados ara o Réveillon 2026, no Grande Recife.

Na quarta (31) e na quinta (1º), o Metrô do Recife vai funcionar das 5h às 23h, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) .

“As Linhas Centro e Sul e o VLT do Ramal Cabo funcionarão normalmente. Já o VLT do Ramal Curado seguirá em operação até a Estação Marcos Freire”, disse a empresa, por meio de nota.



Ônibus Especiais

O Grande Recife Consórcio de Transporte informa a operação das linhas especiais expressas para atender ao público que se deslocará para as festas de Réveillon de Recife, na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife, na quarta (31).

Quatro linhas especiais serão ativadas, partindo de quatro shoppings: Expresso Réveillon (Shopping RioMar), Expresso Réveillon (Shopping Recife), Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e a nova Expresso Réveillon (Plaza Shopping).

As linhas realizarão viagens expressas, saindo dos shoppings direto para o local do evento e do local do evento direto para os shoppings participantes.

Todas terão uma única tarifa, no valor de R$20,00 (vinte reais), garantindo a viagem completa (ida e volta). No pagamento da tarifa, que deve ser feito nos pontos de partida nos shoppings, o passageiro receberá e deverá usar uma pulseira, que garantirá a gratuidade no transporte, quando do retorno aos shoppings. Por serem serviços especiais não se aplica a gratuidade e nem o abatimento tarifário, bem como não serão aceitos os cartões VEM.

Seus pontos de retorno no Pina ficarão nas ruas Manoel Coriolando e Caracatuba, para onde os passageiros deverão se deslocar na volta.

As linhas Expresso Réveillon (Shopping RioMar) e Expresso Réveillon (Shopping Recife) no dia 27 irão operar das 17 horas às 04h30 do dia seguinte; no dia 28, das da 17 horas às 4 horas do dia posterior e no dia 31 das 17h30 às 06h30 do dia posterior. Já as linhas Expresso Réveillon (Shopping Tacaruna) e Expresso Réveillon (Plaza Shopping) vão operar nos dias 27, 28 e 31 das 17 horas às 04h30 do dia posterior.

