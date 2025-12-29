Réveillon do Recife terá ativações interativas durante os três dias de festa

Esportes da Sorte, patrocinador oficial do evento, leva experiências interativas e ponto de hidratação no circuito da Virada Recife 2026

Após o Natal, a população recifense já está na expectativa para receber os festejos de fim de ano com a Virada Recife 2026, que acontece neste sábado (27), domingo (28) e quarta-feira (31), na orla da capital pernambucana.

O evento reúne grandes atrações musicais e conta com uma série de experiências pensadas para o público.



Entre as iniciativas previstas para os dias de festa estão ativações promovidas pelo Esportes da Sorte, patrocinador do evento, que integra sua participação à dinâmica do Réveillon com ações distribuídas ao longo do circuito.



Um dos destaques é a Roda-Gigante, instalada como ponto de experiência e observação privilegiada da festa. A estrutura se soma a outras ativações pensadas para ampliar o envolvimento do público e gerar registros espontâneos durante a programação.



Outra ação é o Estande dos Desejos, espaço interativo onde o público pode registrar fotos, escolhendo suas molduras digitais com os desejos para 2026. Os conteúdos são exibidos em painéis de led colocados no estande, criando um momento simbólico de participação coletiva na virada do ano.



Durante os três dias, o público também contará com um ponto de hidratação da marca, além da distribuição de brindes através de promotores. As iniciativas buscam oferecer suporte ao grande fluxo de pessoas e contribuir para uma experiência mais confortável durante a celebração.



A programação musical da Virada Recife 2026 reúne nomes como Anitta, Wesley Safadão, João Gomes, Gusttavo Lima, Alceu Valença, Xand Avião e Matheus & Kauan. Na edição anterior, o evento atraiu cerca de 1,2 milhão de pessoas ao longo de quatro dias, consolidando-se como um dos maiores Réveillons do país.



Com estrutura gratuita, múltiplos polos e operação especial de serviços, o Réveillon do Recife se mantém como um dos principais eventos do calendário cultural da cidade, movimentando o turismo e a economia local no período de fim de ano.