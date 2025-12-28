Confira a programação de shows da Virada Recife 2026 deste domingo (28)

Programação tem início às 16h, na Praia do Pina, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Na quara (31), shows acontecem também na Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura

Primeira noite da Virada Recife 2026 reúne público no Pina com shows nacionais (Francisco Silva/ DP foto)

A programação da Virada Recife 2026 continua neste domingo (28), na Praia do Pina, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, com apresentações ao longo da tarde e da noite.

Os shows começam às 16h, com Dany Myler, que abre o palco. Em seguida, o polo recebe a apresentação de PV Calado, às 17h30.

Às 19h, a programação segue com Priscila Senna. Na sequência tem Xand Avião, Anitta e encerra com Raphaela Santos.

Virada 2026

Após uma pausa de dois dias, na quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, a programação da virada retorna com shows de Alceu Valença, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Lipe Lucena e Matheus Moraes. Os horários e a sequência das apresentações ainda não foram divulgados.

Polos Descentralizados

Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura são três polos descentralizados que recebem os shows da virada do Recife 2026, na próxima quarta-feira (31).

Na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, as apresentações têm início às 18h, no palco montado na Rua Nova Verona. A programação tem inicio com Coco dos Pretos, seguida por Allan Dibôa, Joyce Alane e Almério. Após a meia-noite, sobem ao palco Maestro Spok e Nonô Germano.

O Morro da Conceição também recebe programação a partir das 18h, na Praça do Morro. Estão previstos shows da Orquestra dos Prazeres, Carla Alves, Larissa Lisboa e MC Sheldon. Depois da virada, o público acompanha Maestro Forró com a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério e, em seguida, Almir Rouche.

No Ibura, a festa acontece no Campo da UR-1, na Avenida Pernambuco, com início às 17h. A programação inclui apresentações do Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Banda Boa Toda, Manoel Netto, MC Tocha e Luiza Ketilyn. Após a chegada de 2026, sobe ao palco Valquíria Santana. O Conde Só Brega encerra o Réveillon no polo.