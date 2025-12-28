Réveillon de Jaboatão começa neste domingo (28); veja programação completa
Shows na cidade acontecem em polos na orla de Candeias e em Jaboatão Centro e reúnem nomes como Alceu Valença, Léo Santana, Joelma, Priscilla Senna e Lucy Alves
Publicado: 28/12/2025 às 12:15
Palco do polo Candeias do réveillon de Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/Redes Sociais)
A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes inicia neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º). Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade. A agenda das apresentações inclui nomes como Alceu Valença, Léo Santana, Joelma, Lucy Alves, Conde do Brega, Matheus Fernandes e Babado Novo.
A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.
Celebrações religiosas
Além dos shows, as celebrações incluem momentos religiosos e comunitários. Neste domingo (28), às 16h, a programação será aberta com uma missa campal celebrada pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Na quinta, primeiro dia de 2026, às 17h, haverá a celebração do Dia de Ação de Graças. Ambas celebrações ocorrerão no polo de Candeias.
O evento integra o projeto Pernambuco Meu País – Edição de Verão, do governo estadual.
Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:
Polo Candeias
28/12
- DJ Ronny
- Colo de Deus
29/12
- Gel e Seus Manos
- Cavalo Selvagem
- Xande Estilizado
- Leto do Cavaco
- Banda Lapada
- Kitara
- Toque Dez
- Joelma
30/12
- A Barca Maluka
- Pura Emoção (Monique Carvalho)
- Xuxinha
- Allan Carlos
- André Rio
- Clara Sobral
- Babado Novo
- Leo Santana
31/12
- Wallace Sales e Matheus Nocaute
- Sambagagem
- Rayssa Bacelar
- Raphaela Santos
- Manoel Neto
- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)
- Matheus Fernandes
01/01/2026
Dia de Ação de Graças
- Fernandinho
- Bruno Morais
- Pedro Paulo
- Emily
- Stefany
Polo Jaboatão Centro
30/12
- Telmo
- Renan Santos
- Condinho
- Herminho Medeiros
- Kelps
- Loirão
- Diego Cabral
- Alceu Valença
- Tarcísio do Acordeon
31/12
- Príncipe Alisson
- Jeane e Fabinha Nunes
- Rafa Pesadão
- Nena Queiroga
- Priscilla Senna
- Conde
- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)