Vida Urbana
Réveillon

Réveillon de Jaboatão começa neste domingo (28); veja programação completa

Shows na cidade acontecem em polos na orla de Candeias e em Jaboatão Centro e reúnem nomes como Alceu Valença, Léo Santana, Joelma, Priscilla Senna e Lucy Alves

Diario de Pernambuco

Publicado: 28/12/2025 às 12:15

Palco do polo Candeias do réveillon de Jaboatão dos Guararapes/Reprodução/Redes Sociais

A celebração da chegada de 2026 em Jaboatão dos Guararapes inicia neste domingo (28) e segue até a próxima quinta-feira (1º). Chamado de Réveillon da Gente 2026, o evento é gratuito e reúne uma série de shows distribuídos em dois polos de apresentações na cidade. A agenda das apresentações inclui nomes como Alceu Valença, Léo Santana, Joelma, Lucy Alves, Conde do Brega, Matheus Fernandes e Babado Novo.

A tradicional virada do ano será celebrada na orla da praia de Candeias, onde a contagem regressiva será comandada por Priscilla Senna. Já no segundo polo de shows, que está montado em frente à Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, o momento será comandado por Lucy Alves.

Celebrações religiosas

Além dos shows, as celebrações incluem momentos religiosos e comunitários. Neste domingo (28), às 16h, a programação será aberta com uma missa campal celebrada pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Na quinta, primeiro dia de 2026, às 17h, haverá a celebração do Dia de Ação de Graças. Ambas celebrações ocorrerão no polo de Candeias.

O evento integra o projeto Pernambuco Meu País – Edição de Verão, do governo estadual.

Confira a programação completa dos dois polos divulgada pelo município:

Polo Candeias

28/12
- DJ Ronny
- Colo de Deus

29/12
- Gel e Seus Manos
- Cavalo Selvagem
- Xande Estilizado
- Leto do Cavaco
- Banda Lapada
- Kitara
- Toque Dez
- Joelma

30/12
- A Barca Maluka
- Pura Emoção (Monique Carvalho)
- Xuxinha
- Allan Carlos
- André Rio
- Clara Sobral
- Babado Novo
- Leo Santana

31/12
- Wallace Sales e Matheus Nocaute
- Sambagagem
- Rayssa Bacelar
- Raphaela Santos
- Manoel Neto
- Priscilla Senna (virada do ano com a contagem)
- Matheus Fernandes

01/01/2026

Dia de Ação de Graças
- Fernandinho

- Bruno Morais
- Pedro Paulo
- Emily
- Stefany

Polo Jaboatão Centro

30/12
- Telmo
- Renan Santos
- Condinho
- Herminho Medeiros
- Kelps
- Loirão
- Diego Cabral
- Alceu Valença
- Tarcísio do Acordeon

31/12
- Príncipe Alisson
- Jeane e Fabinha Nunes
- Rafa Pesadão
- Nena Queiroga
- Priscilla Senna
- Conde
- Lucy Alves (virada do ano com contagem regressiva para o ano novo)

 

