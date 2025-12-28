Olinda celebra a festa da virada 2026 com orquestras, cortejos e queima de fogos

As comemorações começam às 21h desta quarta (31), na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada

Réveillon em Olinda só terminará às 7h do dia 1º de janeiro (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)

Olinda comemora a chegada de 2026 na próxima quarta-feira (31) com uma programação gratuita que inclui shows de orquestras, cortejos tradicionais pelas ruas da cidade e queima de fogos.

As comemorações começam às 21h, na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada, com a apresentação de uma orquestra fixa que seguirá animando o público até 1h. O espaço será o ponto central da festa, reunindo moradores e visitantes no Sítio Histórico para acompanhar a contagem regressiva da virada do ano.

Paralelamente, duas orquestras itinerantes circularão pelas ruas da cidade entre 22h e 2h. Um dos percursos terá início nas imediações do Hotel Quatro Rodas, seguindo até o antigo GBarbosa. O outro sairá da Rua Carlos Leite Moreira em direção ao Colégio DOM.

À meia-noite, o céu será iluminado pela tradicional queima de fogos, marcando oficialmente a chegada de 2026. O espetáculo pirotécnico acontecerá em áreas como o trecho da Ilha da Amizade, nas proximidades do Colégio DOM e no Alto da Conquista.

A programação segue após a virada com o tradicional “Acorda Povo”, das 5h às 7h. O cortejo sai da Igrejinha de Rio Doce e segue até a Praça do Quartel, mantendo viva uma das manifestações culturais mais emblemáticas da cidade ao som de muita música e celebração ao amanhecer.