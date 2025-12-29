Violência contra motoristas de ônibus chega a 829 casos em 2025; 70% ocorreram em Olinda, diz sindicato

De acordo com o presidente do Sintro-PE, Roberto Carlos, o sindicato encaminhará um ofício à Secretaria de Mobilidade, solicitando uma reunião em caráter de urgência com o titular da pasta

Usuários relatam calor, superlotação e quebra constante de ônibus no Grande Recife (Foto: Cadu Silva/DP)

A Região Metropolitana do Recife registrou uma média de 2,3 agressões a motoristas de ônibus por dia em 2025, totalizando 829 casos até o fim do ano, segundo o Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE). De acordo com a entidade, 70% das ocorrências aconteceram no município de Olinda.

O caso mais recente ocorreu no último sábado (27). Um motorista da linha Cajueiro Seco/Shopping Recife perdeu o controle do veículo após ser atacado por um homem com uma arma branca.

O coletivo colidiu com um muro em Boa Viagem, na Zona Sul da capital. O condutor ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. O suspeito foi detido pela Polícia Militar em flagrante por tentativa de homicídio, após ser contido por populares.







Para o presidente do Sintro-PE, Roberto Carlos, o perfil da criminalidade mudou. Segundo o líder sindical, os assaltantes não buscam mais apenas pertences, mas agem com crueldade deliberada.

“Hoje, o indivíduo entra para ferir fisicamente, para deixar registrada a sua marca de violência. No caso de sábado, o motorista estava lutando pela vida enquanto tentava controlar o veículo. Poderíamos ter tido uma tragédia ainda maior, com mortes de pedestres ou a perda de um pai de família”, afirmou.

Após ataques, sindicato cobra reunião urgente com Secretaria de Mobilidade

De acordo com Roberto Carlos, o sindicato encaminhará, nesta segunda-feira, um ofício à Secretaria de Mobilidade, solicitando uma reunião em caráter de urgência com o titular da pasta.

“Tenho o projeto de trazer de volta aquelas blitz que não tenham dia nem hora marcados. Nessas ações, a polícia encontrava armas brancas e pessoas devendo à Justiça”, disse.

O presidente do Sintro-PE afirmou ainda que espera que, no próximo ano, o Sindicato dos Rodoviários tenha uma tratativa diferenciada e seja visto com bons olhos.

“Estamos falando de vidas, de pessoas que precisam ir trabalhar, voltar para casa e contar com um transporte público mais seguro”, concluiu.

